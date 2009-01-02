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Шорохов Владимир Евгеньевич

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Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

23.11.1948

Дата смерти

02.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1948

Отец: Шорохов Евгений Иванович

Мать: Шорохова Евдокия Фёдоровна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.09.1970

Дочь: Соколова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Шорохова Галина Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1979

Сын: Шорохов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Шорохова Галина Андреевна

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Галина Андреевна

Смерть
02.01.2009
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