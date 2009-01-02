Шорохов Владимир Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1948
Дата смерти02.01.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1948
Рождение ребёнка
27.09.1970
Дочь: Соколова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Шорохова Галина Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1979
Сын: Шорохов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Шорохова Галина Андреевна
Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.2009