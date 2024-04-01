Webert Frederick — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Webert Frederick

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Webert Hodek Kathy (Katherine)

Мать ребёнка: Bailey Irene Olive

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Webert Michael

Мать ребёнка: Bailey Irene Olive

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1940

Сын: Webert Frederick Iii

Мать ребёнка: Bailey Irene Olive

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