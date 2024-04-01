Webert Frederick
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Webert Hodek Kathy (Katherine)
Мать ребёнка: Bailey Irene Olive
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Webert Michael
Мать ребёнка: Bailey Irene Olive
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1940
Сын: Webert Frederick Iii
Мать ребёнка: Bailey Irene Olive