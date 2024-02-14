Сюндюкова (Ибрагимова) Юмабика Гиндалифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюкова (Ибрагимова) Юмабика Гиндалифовна

Место рождения

Село Каргалы, Бакаевская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

17.11.1891

Дата смерти

17.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1891

Отец: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин

Мать: Ибрагимов (Ибрагимова) Карима Габдулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сюндюкова) Галия

Отец ребёнка: Сюндюков Нигмадьян Юмагуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Нигмадьян Юмагуллович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Сюндюкова) Халида

Отец ребёнка: Сюндюков Нигмадьян Юмагуллович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Сюндюков Фарид Нигмадзянович

Отец ребёнка: Сюндюков Нигмадьян Юмагуллович

Рождение ребёнка
Около 24.04.1937

Дочь: (Сюндюкова) Розалия Нигмадзяновна

Отец ребёнка: Сюндюков Нигмадьян Юмагуллович

Смерть
17.12.1966
Похороны
Неизвестно

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