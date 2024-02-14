Сюндюкова (Ибрагимова) Юмабика Гиндалифовна
Место рожденияСело Каргалы, Бакаевская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Дата рождения17.11.1891
Дата смерти17.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сюндюкова) Галия
Отец ребёнка: Сюндюков Нигмадьян Юмагуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Сюндюкова) Халида
Отец ребёнка: Сюндюков Нигмадьян Юмагуллович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Сюндюков Фарид Нигмадзянович
Отец ребёнка: Сюндюков Нигмадьян Юмагуллович
Рождение ребёнка
Около 24.04.1937
Дочь: (Сюндюкова) Розалия Нигмадзяновна
Отец ребёнка: Сюндюков Нигмадьян Юмагуллович
Смерть
17.12.1966
Похороны
Неизвестно