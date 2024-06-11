Щербакова (Щербакова) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1983
Отец: Митин Владимир
Мать: (Пенькова) Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Караулов Олег
Развод
Неизвестно
Муж: Щербаков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаков Андрей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.2005
Сын: Щербаков Михаил
Отец ребёнка: Щербаков Андрей
Рождение ребёнка
10.03.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Караулов Олег
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область