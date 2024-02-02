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Рыжов Федор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1875

Отец: Рыжов Дмитрий Нилович

Мать: Александра Петровна

Рождение ребёнка
14.02.1898

Сын: Рыжов Федор Федорович

Мать ребёнка: Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Рыжов Василий Федорович (1901)

Мать ребёнка: Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Рыжов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Рыжов Федор Федорович

Мать ребёнка: Александра Михайловна

Рождение ребёнка
09.10.1914

Дочь: Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Александра Михайловна

Рождение ребёнка
30.07.1918

Сын: Рыжов Василий Федорович

Мать ребёнка: Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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