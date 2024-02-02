Рыжов Федор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1875
Отец: Рыжов Дмитрий Нилович
Мать: Александра Петровна
Рождение ребёнка
14.02.1898
Мать ребёнка: Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Рыжов Василий Федорович (1901)
Мать ребёнка: Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Александра Михайловна
Рождение ребёнка
09.10.1914
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Александра Михайловна
Рождение ребёнка
30.07.1918
Мать ребёнка: Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно