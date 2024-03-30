Прасковья Спиридоновна
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Агапий Егорович
Отец ребёнка: Егор Максимович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1820
Сын: Семён Егорович
Отец ребёнка: Егор Максимович
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Максимович
Смерть
Неизвестно