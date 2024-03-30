Прасковья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Спиридоновна

Прасковья Спиридоновна

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Агапий Егорович

Отец ребёнка: Егор Максимович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Семён Егорович

Отец ребёнка: Егор Максимович

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Максимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close