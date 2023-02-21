Сочнев Илларион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сочнев Иван
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Журавлева Елена Илларионовна
Мать ребёнка: Неизестно ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
В метрической книге той же церкви за 1889 год значится запись о рождении дочери Анны (24 сентября) у крестьянина Пензенского уезда деревни Ольшанки Ивана Гаврилова Журавлева и его жены Елены Илларионо... Показать все
Смерть
Неизвестно