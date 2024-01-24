Тарасова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Тарасова Марфа Федотовна
Отец ребёнка: Тарасов Федот Дмитриевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Тарасов Федот Дмитриевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Тарасова Аграфена Федотовна
Отец ребёнка: Тарасов Федот Дмитриевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Тарасова Аграфена Федотовна
Отец ребёнка: Тарасов Федот Дмитриевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Тарасова Аграфена Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно