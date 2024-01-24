Тарасова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Тарасова Марфа Федотовна

Отец ребёнка: Тарасов Федот Дмитриевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тарасов Яков Федотович

Отец ребёнка: Тарасов Федот Дмитриевич

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Тарасова Аграфена Федотовна

Отец ребёнка: Тарасов Федот Дмитриевич

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Тарасова Аграфена Федотовна

Отец ребёнка: Тарасов Федот Дмитриевич

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Тарасова Аграфена Федотовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Федот Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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