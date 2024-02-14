Хисматуллина Рахима
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хисматуллина) Гульшат Идрисовна
Отец ребёнка: Хисматуллин Идрис Ибрагимович
Рождение ребёнка
10.06.1914
Сын: Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович
Отец ребёнка: Хисматуллин Идрис Ибрагимович
Рождение ребёнка
07.11.1926
Сын: Хисматуллин Барий Идрисович
Отец ребёнка: Хисматуллин Идрис Ибрагимович
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хисматуллин Идрис Ибрагимович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно