Хисматуллина Рахима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллина Рахима

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хисматуллина) Гульшат Идрисовна

Отец ребёнка: Хисматуллин Идрис Ибрагимович

Рождение ребёнка
10.06.1914

Сын: Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович

Отец ребёнка: Хисматуллин Идрис Ибрагимович

Рождение ребёнка
07.11.1926

Сын: Хисматуллин Барий Идрисович

Отец ребёнка: Хисматуллин Идрис Ибрагимович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисматуллин Идрис Ибрагимович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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