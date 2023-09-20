Мирошников Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошников Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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