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Рачков Сергей Владимирович

Место рождения

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

11.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1963

Отец: Рачков Владимир Александрович

Мать: Рачкова (Попова) Зинаида Ивановна

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
А паспорте написано Россия, Калужская область, Сухиничского р-на, Шалово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рачкова (Непомнящих) Марина Николаевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Дом 254/2
Рождение ребёнка
05.01.1986

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Мать ребёнка: Рачкова (Непомнящих) Марина Николаевна

Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1987

Сын: Рачков Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Рачкова (Непомнящих) Марина Николаевна

Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
По 2023
Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Сначала работал газоэлектросварщиком в ГУП ППЗ "СМЕНА", потом после инвалидности переведен на должность слесаря.

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