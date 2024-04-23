Рачков Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения11.10.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1963
А паспорте написано Россия, Калужская область, Сухиничского р-на, Шалово
Бракосочетание
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Дом 254/2
Рождение ребёнка
05.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рачкова (Непомнящих) Марина Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1987
Сын: Рачков Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Рачкова (Непомнящих) Марина Николаевна
Работа или профессия
По 2023
Сначала работал газоэлектросварщиком в ГУП ППЗ "СМЕНА", потом после инвалидности переведен на должность слесаря.