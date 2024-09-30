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Воротынцев Ефим Семенович

Место рождения

Нижнедевицк, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

До 1747

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Воротынцев Семён Венедиктович

Мать: не указана

Нижнедевицк, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воротынцева Матрёна

Место жительства
Неизвестно
Нижнедевицк, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воротынцев Филипп Ефимович

Мать ребёнка: Воротынцева Матрёна

Рождение ребёнка
1726

Сын: Воротынцев Давыд Ефимович

Мать ребёнка: Воротынцева Матрёна

Нижнедевицк, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
До 1747

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