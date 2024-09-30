Воротынцев Ефим Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиДо 1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: Воротынцев Семён Венедиктович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воротынцева Матрёна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воротынцев Филипп Ефимович
Мать ребёнка: Воротынцева Матрёна
Рождение ребёнка
1726
Сын: Воротынцев Давыд Ефимович
Мать ребёнка: Воротынцева Матрёна
Смерть
До 1747