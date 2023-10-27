Шатров Андрей
Место рождениядеревня Борки, Рождественской волости, Канского уезда , Енисейской губернии
Дата рождения1850
Дата смерти1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
деревня Борки, Рождественской волости, Канского уезда , Енисейской губернии
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шатров Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Шатрова Арина
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Шатрова Арина
деревня Борки,Рождественской волости, Канского уезда, Енисейской губернии
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Соснина Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Шатрова Арина
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Шатрова Арина
деревня Борки, Рождественской волости, Канского уезда, Енисейской губернии
Смерть
1901
деревня Борки, Рождественской волости, Канского уезда, Енисейской губернии