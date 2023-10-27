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Шатров Андрей

Место рождения

деревня Борки, Рождественской волости, Канского уезда , Енисейской губернии

Дата рождения

1850

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Борки, Рождественской волости, Канского уезда , Енисейской губернии
Рождение ребёнка
1870

Сын: Шатров Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Шатрова Арина

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шатров Иван Андреевич

Мать ребёнка: Шатрова Арина

деревня Борки,Рождественской волости, Канского уезда, Енисейской губернии
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Соснина Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Шатрова Арина

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шатров Корней Андреевич

Мать ребёнка: Шатрова Арина

деревня Борки, Рождественской волости, Канского уезда, Енисейской губернии
Смерть
1901
деревня Борки, Рождественской волости, Канского уезда, Енисейской губернии
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