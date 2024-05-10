Мережников Яков Афанасьевич 1723 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мережников Яков Афанасьевич

Место рождения

Ключики, Пермский район, Пермский край

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Мережников Афанасий Михайлович

Мать: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мережникова (Чиркова) Елена Ивановна

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Мережников Евтефий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Сын: Мережников Кондратий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Мережникова) Маремьяна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Сын: Мережников Федор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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