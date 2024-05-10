Мережников Яков Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Мережников Афанасий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Сын: Мережников Евтефий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Мережников Кондратий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Мережникова) Маремьяна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Мережников Федор Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно