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Козлова Татьяна Никитина

Место рождения

Брыково, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

10.01.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1831 ст.

Отец: Никита Иванов

Мать: не указана

Брыково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Егор Павлович

Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Сын: Козлов Дмитрий Егоров

Отец ребёнка: Козлов Егор Павлович

Брыково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Сын: Козлов Ефимий Егоров

Отец ребёнка: Козлов Егор Павлович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Козлов Иван Егорович

Отец ребёнка: Козлов Егор Павлович

Брыково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: (Козлова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Козлов Егор Павлович

Рождение ребёнка
06.01.1872 ст.

Дочь: Рыкова (Козлова) Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Козлов Егор Павлович

Брыково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
ЦГАМ ф203, оп780, д373, лл231 об-232
Смерть
Неизвестно

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