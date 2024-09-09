Козлова Татьяна Никитина
Место рождения
Дата рождения10.01.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1831 ст.
Отец: Никита Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Егор Павлович
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.
Отец ребёнка: Козлов Егор Павлович
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Сын: Козлов Ефимий Егоров
Отец ребёнка: Козлов Егор Павлович
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Козлов Иван Егорович
Отец ребёнка: Козлов Егор Павлович
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: (Козлова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Козлов Егор Павлович
Рождение ребёнка
06.01.1872 ст.
Дочь: Рыкова (Козлова) Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Козлов Егор Павлович
ЦГАМ ф203, оп780, д373, лл231 об-232
Смерть
Неизвестно