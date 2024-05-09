Щукин Петр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щукин Матвей Павлович
Рождение ребёнка
27.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щукина Надежда Андреевна
Широкогорьковский сельсовет
Рождение ребёнка
09.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щукина Надежда Андреевна
Верхний Калаус, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно