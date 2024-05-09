Щукин Петр Матвеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукин Петр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щукин Матвей Павлович

Мать: Щукина Агрипина Моисеевна

Рождение ребёнка
27.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щукина Надежда Андреевна

Широкогорьковский сельсовет
Рождение ребёнка
09.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щукина Надежда Андреевна

Верхний Калаус, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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