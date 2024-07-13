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Ягунов Севастьян Трифонович

Место рождения

Лепель, Лепельский район, Витебская область

Дата рождения

31.12.1891

Дата смерти

?.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1891

Отец: Ягунов Трифон

Мать: не указана

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нусс Фрида Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягунов Олег Севастьянович

Мать ребёнка: Нусс Фрида Яковлевна

Смерть
?.07.1954
Мхи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

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