Ягунов Севастьян Трифонович
Место рождения
Дата рождения31.12.1891
Дата смерти?.07.1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1891
Отец: Ягунов Трифон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нусс Фрида Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягунов Олег Севастьянович
Мать ребёнка: Нусс Фрида Яковлевна
Смерть
?.07.1954
Мхи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область