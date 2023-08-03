Потапова Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапова Юлия

Потапова Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапов Александр Евгеньевич

Мать: Потапова (Галямина) Ирина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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