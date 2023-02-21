Ивлев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1901

Дата смерти

05.04.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
05.04.1959
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