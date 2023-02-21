Фрумина (Соломонов) Бася
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соломонов Ошер
Мать: Соломонова Геня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фрумин Моисей
Отец ребёнка: Фрумин Боша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаня
Отец ребёнка: Фрумин Боша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эсфирь
Отец ребёнка: Фрумин Боша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фрумин Хатя
Отец ребёнка: Фрумин Боша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубовская Вера
Отец ребёнка: Фрумин Боша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фрумин Боша
Смерть
Неизвестно