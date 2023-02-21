Фрумина (Соломонов) Бася — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрумина (Соломонов) Бася

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соломонов Ошер

Мать: Соломонова Геня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрумин Моисей

Отец ребёнка: Фрумин Боша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаня

Отец ребёнка: Фрумин Боша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эсфирь

Отец ребёнка: Фрумин Боша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрумин Хатя

Отец ребёнка: Фрумин Боша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубовская Вера

Отец ребёнка: Фрумин Боша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрумин Боша

Смерть
Неизвестно
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