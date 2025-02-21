Пустоветова (Ракитская) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пустоветов Федор Ефимович
Рождение ребёнка
03.10.1918
Сын: Пустоветов Андрей Федорович
Отец ребёнка: Пустоветов Федор Ефимович
Смерть
1965