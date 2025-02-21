Пустоветова (Ракитская) Евдокия Ивановна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПустоветова (Ракитская) Евдокия Ивановна

Пустоветова (Ракитская) Евдокия Ивановна

Место рождения

Журавское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1892

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1850 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1918 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Ракитский Иван Степанович

Мать: Ракитская Фекла Ильинична

Журавское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пустоветов Федор Ефимович

Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пустоветов Федор Ефимович

Журавское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.10.1918

Сын: Пустоветов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Пустоветов Федор Ефимович

Журавское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1965
Журавское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.