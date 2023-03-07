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Бушуева Евдокия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

07.09.1918

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Бушуев Александр Андреев (внебрачн.)

Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Дочь: Елена Александрова

Отец ребёнка: Бушуев Александр Андреев (внебрачн.)

Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
Место жительства
1908 ст.
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 71
Рождение ребёнка
09.05.1914 ст.

Сын: Бушуев Александр Александров

Отец ребёнка: Бушуев Александр Андреев (внебрачн.)

Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 135 стр. АП 30
Рождение ребёнка
07.09.1918

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Бушуев Александр Андреев (внебрачн.)

Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121209#32
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Александр Андреев (внебрачн.)

Смерть
07.09.1918
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
от родов https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121209#110
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