Бушуева Евдокия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти07.09.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Бушуев Александр Андреев (внебрачн.)
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Дочь: Елена Александрова
Отец ребёнка: Бушуев Александр Андреев (внебрачн.)
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 71
Рождение ребёнка
09.05.1914 ст.
Сын: Бушуев Александр Александров
Отец ребёнка: Бушуев Александр Андреев (внебрачн.)
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 135 стр. АП 30
Рождение ребёнка
07.09.1918
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Бушуев Александр Андреев (внебрачн.)
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121209#32
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1918
от родов https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121209#110