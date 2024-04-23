Митьковская Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитьковская Галина Владимировна

Митьковская Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1969

Отец: Петров Владимир Александрович

Мать: Петрова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митьковская Елена Александровна

Отец ребёнка: Митьковский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митьковский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
26.10.2001

Дочь: Митьковская Евгения Александровна

Отец ребёнка: Митьковский Александр Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.