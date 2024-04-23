Митьковская Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1969
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1969
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митьковская Елена Александровна
Отец ребёнка: Митьковский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митьковский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
26.10.2001
Дочь: Митьковская Евгения Александровна
Отец ребёнка: Митьковский Александр Николаевич