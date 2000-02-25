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Аталикова Алихан Мастафовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

25.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1945

Сын: Апажихов Музрач Мухамедович

Отец ребёнка: Апажихов Мухамед Хажумарович

Рождение ребёнка
10.02.1948

Дочь: Апажихова Марура Мухамедовна

Отец ребёнка: Апажихов Мухамед Хажумарович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Апажихов Аскер Мухамедович

Отец ребёнка: Апажихов Мухамед Хажумарович

Рождение ребёнка
20.01.1952

Сын: Апажихов Аскерби Мухамедович

Отец ребёнка: Апажихов Мухамед Хажумарович

Рождение ребёнка
24.01.1954

Дочь: Апажихова-Кагермазова Фуза Мухамедовна

Отец ребёнка: Апажихов Мухамед Хажумарович

Рождение ребёнка
24.01.1954

Дочь: Апажихова-Гатажеева Муза Мухамедовна

Отец ребёнка: Апажихов Мухамед Хажумарович

Рождение ребёнка
05.02.1956

Сын: Апажихов Батырбий Мухамедович

Отец ребёнка: Апажихов Мухамед Хажумарович

Смерть
25.02.2000
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