Аталикова Алихан Мастафовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти25.02.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1945
Сын: Апажихов Музрач Мухамедович
Отец ребёнка: Апажихов Мухамед Хажумарович
Рождение ребёнка
10.02.1948
Дочь: Апажихова Марура Мухамедовна
Отец ребёнка: Апажихов Мухамед Хажумарович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Апажихов Аскер Мухамедович
Отец ребёнка: Апажихов Мухамед Хажумарович
Рождение ребёнка
20.01.1952
Сын: Апажихов Аскерби Мухамедович
Отец ребёнка: Апажихов Мухамед Хажумарович
Рождение ребёнка
24.01.1954
Дочь: Апажихова-Кагермазова Фуза Мухамедовна
Отец ребёнка: Апажихов Мухамед Хажумарович
Рождение ребёнка
24.01.1954
Дочь: Апажихова-Гатажеева Муза Мухамедовна
Отец ребёнка: Апажихов Мухамед Хажумарович
Рождение ребёнка
05.02.1956
Сын: Апажихов Батырбий Мухамедович
Отец ребёнка: Апажихов Мухамед Хажумарович
Смерть
25.02.2000