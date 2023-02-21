Гогаринова Федосья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1669
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1687
Сын: Гогаринов Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1694
Дочь: Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1700
Сын: Гогаринов Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1706
Сын: Гогаринов Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Агрепена Алексеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно