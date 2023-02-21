Гогаринова Федосья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Федосья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1669

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Никитич

Рождение ребёнка
1687

Сын: Гогаринов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Никитич

Рождение ребёнка
1694

Дочь: Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Никитич

Рождение ребёнка
1700

Сын: Гогаринов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Никитич

Рождение ребёнка
1706

Сын: Гогаринов Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Никитич

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Агрепена Алексеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Алексей Никитич

Смерть
Неизвестно
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