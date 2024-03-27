Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна
Место рожденияд.Кузьминки Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Дата рождения1883
Дата смерти14.02.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1910
Дочь: Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна
Отец ребёнка: Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Фейсханов) Канифа Ахмеджановна
Отец ребёнка: Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
27.01.1922
Рождение ребёнка
15.05.1924
Смерть
14.02.1968