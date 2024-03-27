Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна

Место рождения

д.Кузьминки Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.

Дата рождения

1883

Дата смерти

14.02.1968

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Муж

1881 г.р.

Дети

1910 г.р.
1912 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы

Мать: Халиса Юнус Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)

Рождение ребёнка
?.07.1910

Дочь: Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна

Отец ребёнка: Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Фейсханов) Канифа Ахмеджановна

Отец ребёнка: Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)

Рождение ребёнка
27.01.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)

Рождение ребёнка
15.05.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)

Смерть
14.02.1968

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