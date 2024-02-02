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Трутнев Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трутнев Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трутнев Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трутнев Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трутнев Филипп

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трутнева Настасья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Трутнев Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Трутнев Иосиф Иванович

Мать ребёнка: не указана

Лиозно, Лиозненский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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