Трутнев Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трутнев Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трутнев Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трутнев Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трутнев Филипп
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трутнева Настасья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Трутнев Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: не указана
Лиозно, Лиозненский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно