Менгель Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менгель Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Менгель Павел

Мать: Менгель Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Менгель Иван

Мать ребёнка: Рерих Екатерина Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Рерих Екатерина Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальвина

Мать ребёнка: Рерих Екатерина Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Рерих Екатерина Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлюк Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рерих Екатерина Корнеевна

Смерть
Неизвестно

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