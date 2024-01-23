Менгель Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Менгель Павел
Мать: Менгель Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Менгель Иван
Мать ребёнка: Рерих Екатерина Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Рерих Екатерина Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальвина
Мать ребёнка: Рерих Екатерина Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Рерих Екатерина Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлюк Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рерих Екатерина Корнеевна
Смерть
Неизвестно