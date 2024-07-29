Король . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Король .

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Король) Елена

Мать ребёнка: Король (Дударева) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Король) Марина

Мать ребёнка: Король (Дударева) Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Король (Дударева) Ольга Владимировна

Смерть
Неизвестно

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