Запека терентий никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Запека ефимий терентьевич
Мать ребёнка: Запека анна отца не знает
Рождение ребёнка
18.02.1865
Дочь: Запека агафья тереньтьевна
Мать ребёнка: Запека анна отца не знает
Смерть
Неизвестно