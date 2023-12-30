Запека терентий никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запека терентий никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запека анна отца не знает

Рождение ребёнка
1858

Сын: Запека ефимий терентьевич

Мать ребёнка: Запека анна отца не знает

Бортники, Вінницька область
Рождение ребёнка
18.02.1865

Дочь: Запека агафья тереньтьевна

Мать ребёнка: Запека анна отца не знает

Бортники, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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