Ильинская (Бабушкина) Вера Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Бабушкина) Вера Кирилловна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

19.08.1871 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь купца Кирилла Дмитриевича Бабушкина и Августы Ростиславовны Брандт.
Рождение ребёнка
06.01.1894 ст.

Сын: Ильинский Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Ильинский Никифор Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ильинская Лидия Никифоровна

Отец ребёнка: Ильинский Никифор Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1896 ст.

Сын: Ильинский Леонид Никифорович

Отец ребёнка: Ильинский Никифор Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Ильинская Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Ильинский Никифор Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.07.1908 ст.

Сын: Ильинский Борис Никифорович

Отец ребёнка: Ильинский Никифор Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.10.1910 ст.

Сын: Ильинский Владимир Никифорович

Отец ребёнка: Ильинский Никифор Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.

Дочь: Брио Милица Никифоровна

Отец ребёнка: Ильинский Никифор Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинский Никифор Александрович

Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Умерла в блокаду.
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