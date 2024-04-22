Ильинская (Бабушкина) Вера Кирилловна
Место рождения
Дата рождения19.08.1871 ст.
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1871 ст.
Дочь купца Кирилла Дмитриевича Бабушкина и Августы Ростиславовны Брандт.
Рождение ребёнка
06.01.1894 ст.
Сын: Ильинский Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Ильинский Никифор Александрович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ильинская Лидия Никифоровна
Отец ребёнка: Ильинский Никифор Александрович
Рождение ребёнка
10.03.1896 ст.
Сын: Ильинский Леонид Никифорович
Отец ребёнка: Ильинский Никифор Александрович
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Ильинская Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Ильинский Никифор Александрович
Рождение ребёнка
24.07.1908 ст.
Сын: Ильинский Борис Никифорович
Отец ребёнка: Ильинский Никифор Александрович
Рождение ребёнка
31.10.1910 ст.
Сын: Ильинский Владимир Никифорович
Отец ребёнка: Ильинский Никифор Александрович
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.
Дочь: Брио Милица Никифоровна
Отец ребёнка: Ильинский Никифор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Умерла в блокаду.