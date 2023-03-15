Башкиров Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкиров Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Башкиров Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башкирова ?

Рождение ребёнка
1880

Сын: Башкиров Степан

Мать ребёнка: Башкирова ?

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Башкирова) ?

Мать ребёнка: Башкирова ?

Рождение ребёнка
1893

Сын: Башкиров Иван

Мать ребёнка: Башкирова ?

Смерть
Неизвестно

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