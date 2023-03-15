Башкиров Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Башкиров Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Башкирова ?
Рождение ребёнка
1880
Сын: Башкиров Степан
Мать ребёнка: Башкирова ?
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Башкирова) ?
Мать ребёнка: Башкирова ?
Рождение ребёнка
1893
Сын: Башкиров Иван
Мать ребёнка: Башкирова ?
Смерть
Неизвестно