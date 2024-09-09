Ксения Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1840
Свидетель Самсон Михайлович Истомин
Рождение ребёнка
20.10.1844
Дочь: (Истомина) Праскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Истомин Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
01.03.1847
Дочь: (Истомина) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Истомин Дмитрий Савельевич
Смерть
Неизвестно