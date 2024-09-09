Ксения Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1840

Муж: Истомин Дмитрий Савельевич

Свидетель Самсон Михайлович Истомин
Рождение ребёнка
20.10.1844

Дочь: (Истомина) Праскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Истомин Дмитрий Савельевич

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.03.1847

Дочь: (Истомина) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Истомин Дмитрий Савельевич

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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