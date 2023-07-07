Муйдинов Алишер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муйдинов Алишер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1986

Отец: не указан

Мать: Муйдинова Марина

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