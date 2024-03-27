Абдрашитов Закий Шакирович
Место рожденияБашкирская АССР, Федоровский район, д. Каралачик
Дата рождения1924
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1950
с.Федоровка, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
25.06.1952
с.Федоровка, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
05.06.1954
Сын: Абдрашитов Хамза Закиевич
Мать ребёнка: Абдрашитова Нуржихан
с. Федоровка, Федоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
07.01.1958
с.Федоровка, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
02.08.1960
с.Федоровка, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
01.10.1963
с.Федоровка, Фёдоровский район, БАССР
Военная награда
Неизвестно
Абдрашитов Закий Шакирович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1924 Башкирская АССР, Федоровский р-н, д. Каралачик. Юбилейная картотека
Смерть
2001