Настасья (Наҫтук) Тимофеева/Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Ирина (Урине) Александрова
Отец ребёнка: Александр (Сантӑр) Степанов
Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно