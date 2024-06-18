Настасья (Наҫтук) Тимофеева/Митрофанова Около 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Настасья (Наҫтук) Тимофеева/Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр (Сантӑр) Степанов

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Ирина (Урине) Александрова

Отец ребёнка: Александр (Сантӑр) Степанов

Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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