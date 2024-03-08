Свойская Бейля Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свойская Бейля Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: С Давид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Свойский Арон (Янкель) Моисеевич

Отец ребёнка: Свойский Моисей (Мовша) Ицкович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Свойский Лев (Лейба) Моисеевич (Мовшев)

Отец ребёнка: Свойский Моисей (Мовша) Ицкович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Свойский Берка (Берл) Мовшевич

Отец ребёнка: Свойский Моисей (Мовша) Ицкович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Свойский Залман Моисеевич

Отец ребёнка: Свойский Моисей (Мовша) Ицкович

Смерть
Неизвестно
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