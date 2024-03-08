Свойская Бейля Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: С Давид
Рождение ребёнка
1850
Сын: Свойский Арон (Янкель) Моисеевич
Отец ребёнка: Свойский Моисей (Мовша) Ицкович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Свойский Лев (Лейба) Моисеевич (Мовшев)
Отец ребёнка: Свойский Моисей (Мовша) Ицкович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Свойский Берка (Берл) Мовшевич
Отец ребёнка: Свойский Моисей (Мовша) Ицкович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Свойский Залман Моисеевич
Отец ребёнка: Свойский Моисей (Мовша) Ицкович
Смерть
Неизвестно