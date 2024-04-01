Устименко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1955
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель физики, информатики и астраномии | Владимировская СОШ
Образование
Неизвестно
Высшее
Бракосочетание
30.04.1980
Рождение ребёнка
13.05.1981
Дочь: Шпильковская (Устименко) Наталия
Мать ребёнка: Устименко (Логвинова) Светлана
Рождение ребёнка
09.03.1984
Дочь: Должикова (Устименко) Ольга
Мать ребёнка: Устименко (Логвинова) Светлана
Рождение ребёнка
06.05.1990
Дочь: Омарова (Устименко) Анастисия
Мать ребёнка: Устименко (Логвинова) Светлана