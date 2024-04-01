Устименко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстименко Николай

Устименко Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1955

Отец: Устименко Петр Петрович

Мать: Устименко (Медведева) Александра Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель физики, информатики и астраномии | Владимировская СОШ
Образование
Неизвестно
Высшее
Бракосочетание
30.04.1980

Жена: Устименко (Логвинова) Светлана

Рождение ребёнка
13.05.1981

Дочь: Шпильковская (Устименко) Наталия

Мать ребёнка: Устименко (Логвинова) Светлана

Рождение ребёнка
09.03.1984

Дочь: Должикова (Устименко) Ольга

Мать ребёнка: Устименко (Логвинова) Светлана

Рождение ребёнка
06.05.1990

Дочь: Омарова (Устименко) Анастисия

Мать ребёнка: Устименко (Логвинова) Светлана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.