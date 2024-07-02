Федор Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Шаповалова Дарья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Плоское, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно