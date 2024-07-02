Федор Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Шаповалова Дарья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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