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Идиатуллина Ильхамия Закиулловна

Место рождения

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.08.1914

Дата смерти

26.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1914

Отец: Идиатуллин Закиулла Идиатуллович

Мать: Зайтуня Нуретдиновна

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагимов Халил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдусалямов Мухаммад Абдурашитович

Рождение ребёнка
01.02.1949

Дочь: Баимова (Абдусалямова) Мадина Мухамедовна

Отец ребёнка: Абдусалямов Мухаммад Абдурашитович

Рождение ребёнка
12.04.1951

Дочь: Ибрагимова (Абдусалямова) Амина Мухаметовна

Отец ребёнка: Абдусалямов Мухаммад Абдурашитович

Смерть
26.08.2001

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