Идиатуллина Ильхамия Закиулловна
Место рождения
Дата рождения30.08.1914
Дата смерти26.08.2001
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибрагимов Халил
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1949
Дочь: Баимова (Абдусалямова) Мадина Мухамедовна
Отец ребёнка: Абдусалямов Мухаммад Абдурашитович
Рождение ребёнка
12.04.1951
Дочь: Ибрагимова (Абдусалямова) Амина Мухаметовна
Отец ребёнка: Абдусалямов Мухаммад Абдурашитович
Смерть
26.08.2001