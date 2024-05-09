Бровкин Игорь Борисович
Место рождения
Дата рождения08.08.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1932
Отец: Бровкин Борис Петрович
Мать: Юнонина Юлия Федоровна
Бракосочетание
18.07.1959
Рождение ребёнка
17.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бровкина (Павлова) Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
22.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бровкина (Павлова) Людмила Васильевна