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Бровкин Игорь Борисович

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

08.08.1932

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1932

Отец: Бровкин Борис Петрович

Мать: Юнонина Юлия Федоровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
18.07.1959

Жена: Бровкина (Павлова) Людмила Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бровкина (Павлова) Людмила Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бровкина (Павлова) Людмила Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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