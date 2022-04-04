Ян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.2022

Пол

Мужской

Отец

1996 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.2022

Отец: Коптев Эдуард

Мать: Синкевич Анна Николаевна

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