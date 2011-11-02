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Рахимов Артур Наилевич

Место рождения

г.Салават, БАССР

Дата рождения

27.05.1978

Дата смерти

02.11.2011

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1978

Отец: Рахимов Наиль Хасанович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.11.2011
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
20.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Похороны
Неизвестно

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