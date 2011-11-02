Рахимов Артур Наилевич
Место рожденияг.Салават, БАССР
Дата рождения27.05.1978
Дата смерти02.11.2011
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1978
Отец: Рахимов Наиль Хасанович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.11.2011
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
20.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Похороны
Неизвестно