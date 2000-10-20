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Девяткина Лариса Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.2000

Отец: Девяткин Роман Сергеевич

Мать: Каштанова Ирина Анатольевна

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