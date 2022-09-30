Громова (Смирнова) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова (Смирнова) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1897

Муж: Громов Иван Константинович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Громов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Громов Иван Константинович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Сабурова (Громова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Громов Иван Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Меднова (Громова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Громов Иван Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Сулоева (Громова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Громов Иван Константинович

Смерть
1948

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