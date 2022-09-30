Громова (Смирнова) Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Громов Иван Константинович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Сабурова (Громова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Громов Иван Константинович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Меднова (Громова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Громов Иван Константинович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Сулоева (Громова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Громов Иван Константинович
Смерть
1948