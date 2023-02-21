Арапкин Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапкин Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1944
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