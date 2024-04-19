Титова Софья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Титов Александр
Рождение ребёнка
16.11.1910
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Титов Александр
Рождение ребёнка
26.10.1913
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Титов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Александр
Смерть
Неизвестно