Титова Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитова Софья Алексеевна

Титова Софья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Титов Александр

Рождение ребёнка
16.11.1910

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Титов Александр

Рождение ребёнка
26.10.1913

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Титов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Александр

Смерть
Неизвестно
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