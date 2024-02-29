Шишкина Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
27.01.1878
Отец ребёнка: Шишкин Герисим Прокопьевич
27 января 1878 29 января 1878 крестили Починка Ляжмари государственный крестьянин Герасим Прокопьевич Шишкин и законная жена его Евдокия Павловна, оба православные Крестный той же починка крестьянин Н... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1882
Дочь: Шишкина Серафима Герасимовна
Отец ребёнка: Шишкин Герисим Прокопьевич
Ф 305 оп.1 д.22 (521) стр.345 Серафима 02 июля 1882 04 июля 1882 крестили Починка Ляжмари гос. крестьянин Герасим Прокопьевич Шишкин и законная жена его Евдокия Павловна, оба православного вероиспове... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1889
Дочь: Шишкина Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Шишкин Герисим Прокопьевич
Ф. 305 оп.1 д.24 (1889-1893)(544) стр. 37 Анна 03 октября 1889 Починка Ляжмари государственного крестьянина Герасима Прокопьевича Шишкина и законная жена его Евдокия Павловна, оба православные Крест... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1975
Дочь: Шишкина Дарья Герасимовна
Отец ребёнка: Шишкин Герисим Прокопьевич
Ф 305 оп.1 д. 21(158) стр.10 09 марта 1875 11 марта 1875 крестили Дарья Починка Ляжмари государственный крестьянин Герасим Прокопьевич Шишкин и законная жена его Евдокия Павловна; оба православного в... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Петр Иванович
Отец ребёнка: Шишкин Герисим Прокопьевич