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Михаилъ Афонасiевъ

Место рождения

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

14.08.1899 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1899 ст.

Отец: Афанасий Александров

Мать: Евдокия Степанова

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Степанова 56-25-220-126об-127
Крещение
15.08.1899 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Здурьева Григорiй Стефановъ и крестьянка деревни Зельева Марiя Александрова 56-25-220-126об-127
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