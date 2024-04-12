Михаилъ Афонасiевъ
Место рождения
Дата рождения14.08.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
14.08.1899 ст.
Отец: Афанасий Александров
Мать: Евдокия Степанова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Степанова 56-25-220-126об-127
Крещение
15.08.1899 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Здурьева Григорiй Стефановъ и крестьянка деревни Зельева Марiя Александрова 56-25-220-126об-127