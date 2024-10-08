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Сонин Яков Егорович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

19.10.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1851 ст.

Отец: Сонин Егор Михайлович

Мать: Сонина (Костина) Прасковья Степановна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.8об-9
Бракосочетание
19.02.1870 ст.

Жена: Сонина (Позднякова) Марина Ефимовна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.111.Л.100об-101 брак Яков Егорович Сонин, 18/ дочь Ефима Акимова Позднякова Марина. 19 поручители: Иван Егорович Сонин и денис Семёнович Подкопаев, И.И Подкопаев и Василий Дмитри... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1871 ст.

Дочь: (Сонина) Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.115.Л.57об-58 13.10.1871 г.родилась Прасковья родители: Яков Егорович Сонин/ Марина Ефремовна восприемники: Леонов и Егора Михайловича Сонина дочь девица Александра
Рождение ребёнка
21.12.1872 ст.

Сын: Сонин Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Сонина (Позднякова) Марина Ефимовна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.119.Л.291об-292
Смерть
Неизвестно

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