Сонин Яков Егорович
Место рождения
Дата рождения19.10.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
19.10.1851 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.8об-9
Бракосочетание
19.02.1870 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.111.Л.100об-101 брак Яков Егорович Сонин, 18/ дочь Ефима Акимова Позднякова Марина. 19 поручители: Иван Егорович Сонин и денис Семёнович Подкопаев, И.И Подкопаев и Василий Дмитри... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1871 ст.
Дочь: (Сонина) Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.115.Л.57об-58 13.10.1871 г.родилась Прасковья родители: Яков Егорович Сонин/ Марина Ефремовна восприемники: Леонов и Егора Михайловича Сонина дочь девица Александра
Рождение ребёнка
21.12.1872 ст.
Сын: Сонин Пётр Яковлевич
Мать ребёнка: Сонина (Позднякова) Марина Ефимовна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.119.Л.291об-292
Смерть
Неизвестно